長谷川理恵、圧巻美ウエスト披露 断酒1ヶ月の成果報告「惚れ惚れする」「抜群スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの長谷川理恵が、10月7日に自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
◆長谷川理恵、美ウエストで断酒生活の成果を披露
長谷川は「1ヶ月断酒が終わりました〜！」と断酒生活を無事に終えたことを報告し、引き締まった美しいウエストを披露した写真を投稿。また、数値が良くなった血液検査結果も書き込み「習慣は変えられるということが大きな自信となった」と続けている。
◆長谷川理恵の美ウエストに反響
この投稿には「かっこいい」「惚れ惚れする」「抜群スタイル」「努力がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
