フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が８日に放送され、ゲストのビジュアルにネットが仰天した。

この日は「第４回 秋の常識王決定戦」と題し、水曜レギュラーと同局系「呼び出し先生タナカ」（月曜・午後８時）チームが対決した。「タナカ」チームで参戦したのは、「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」猪狩蒼弥、「ハリセンボン」箕輪はるか、タレントの村重杏奈と横川尚隆だった。

４人は制服風の衣装を着用していたが、ボディービルダーとしても活動する横川はシャツの腕がパンパン。

ネットは「ぽかぽか出てきた横川くんデカすぎて草」「横川くんの腕ヤバい。筋肉着ぐるみ着てるかと思った」「横川でっっかｗｗ」「腕が脚みたい」「えっ！横川くんありえへんぐらいでかくなってない！？！？上腕ヤバすぎんねんけど！！！」「仕上がり具合すごいｗ上腕二頭筋と三頭筋どうなってるんやアレ」「えぐかった。服着ててアレってやばい」と驚がくした。

横川は２日のインスタグラム投稿で「大会まであと１ヶ月 ６年ぶりのステージ復帰 楽しみ楽しみ」と大会に向けて鍛えた筋肉をアップし、「エグすぎます」と反響。この日は放送直前にストーリーズで「ぽかぽか生放送にでますー！変なこと言わないようにするためにもうしゃべるのをやめる作戦にします！！」と明かしていた。