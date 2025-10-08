軽やかな走りをサポートする【アディダス】のランニングシューズがAmazonにて販売中！
長距離でも快適！【アディダス】のランニングシューズがAmazonにて販売中！
アディダスのランニングシューズは、毎日のランニングやトレーニングに適した「デュラモ SL 2.0」モデルである。軽量でソフトな履き心地が特徴で、軽快な走りをサポートする。
サンドイッチ構造のメッシュアッパーを採用しており、通気性に優れ、足を涼しく快適に保つ。
アッパーには50%以上のリサイクル素材が使用されており、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一環として作られたサステナブルなアイテムである。
サポート力のある縫い目のないオーバーレイが、足全体をしっかりと支える。さらに、Cloudfoamミッドソールが軽快なクッショニングをもたらしてくれる。
ラバーアウトソールがあらゆるタイプの路面で確かなグリップ力を発揮するため、快適で安定した走りを実現する。快適な履き心地と軽快な走りを両立したこのシューズで、毎日のトレーニングやランニングをさらに楽しく、そして地球にも優しく始めよう。
