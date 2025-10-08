「着る服ない」→【無印良品】に駆け込んで！ 大人に似合う「秋トップス」

秋コーデで着る服がない、どんな服を買えばいいか分からない……。大人に似合う秋トップスを選ぶなら【無印良品】をチェックしてみて。今回は、即戦力になるこなれブラウスと着回しの利くセーターをピックアップ。オンにもオフにも活躍するシンプルで上品なトップスは、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

きれいめにもカジュアルにも振りやすいブラウス

【無印良品】「カポック混二重ガーゼ長袖ブラウス」\3,990（税込）

シンプルなデザイン & ガーゼの柔らかな素材感が魅力のブラウス。首元のボタンを外せば抜け感をプラスできそう。可愛らしいスモーキーピンクのパンツも、きれいめのブラウスと合わせればグンと上品な印象に。肌寒くなってきたら、カーディガンやジャケットとのレイヤードスタイルも楽しめます。

こなれ感のあるメンズサイズのセーター

【無印良品】「ウールミドルゲージ畦編みVネックセーター」\5,990（税込）

メンズサイズでゆったりと着られ、こなれ見えしそうなVネックセーター。さり気なく体型カバーが期待できるかも。シャープなVネックで顔まわりはすっきりと見えるのが嬉しいポイント。1枚でゆるっと着こなしたり、タートルネックのTシャツやレギュラーカラーのシャツとレイヤードするのもおすすめ。

