サツマイモを甘くする方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

公式アカウントではサツマイモの保存方法、調理方法について、それぞれ次のように解説しています。

■下準備の手順

（1）サツマイモを新聞紙でくるんで常温保存

10度以下で保温すると腐ってしまうため、冷蔵庫には入れないようにする。

（2）サツマイモを塩水につける

調理前に1時間以上、水1リットルに大さじ1杯ほどの塩水につけておくと、対比効果で甘みが強く感じられる。

■サツマイモの調理方法

・電子レンジ

サツマイモがパサパサにならないよう、キッチンペーパーとラップで包んだ後、「600ワットで1〜1分半」「200ワットで10分」の順番に加熱。竹串が刺されば完成。

・トースター

焦げ付かないようにアルミホイルで包み、200度で10分加熱して10分休ませる。この作業を3回繰り返して合計30分ほどじっくり加熱する。

・フライパン

ぬれたサツマイモをキッチンペーパーで包み、さらにアルミホイルで包む。深めのフライパンに入れてふたをする。弱火で20〜30分加熱した後、上下を返してさらに弱火で20〜30分じっくりと火を通す。