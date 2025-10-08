ドジャースのロバーツ監督が日本時間8日、翌日の地区シリーズ第3戦の前日記者会見に臨み、前の試合で好プレーを見せたベッツ選手について語りました。

7日のフィリーズとの試合では1点差に迫られた9回にノーアウト2塁で相手のバントに対してサードとファーストが猛チャージし、サードのカバーに入ったベッツ選手がランナーをタッチアウト。流れを相手に渡さないビッグプレーを見せました。

このホイールプレーは話題となり、アウトを完成させたベッツ選手についてロバーツ監督は「彼の野球センスは(私の指導歴の中で)上位です。特にキャリアの大半を外野手として過ごし、その後内野に転向したことでも分かるように、彼は優れた感覚を持っています。自分の能力に自信を持っています。昨日のプレーは本当に素晴らしいプレーでした」と称賛しました。

さらに外野手からショートへのコンバートについて「簡単に言えば前人未到だということ。長年ゴールドグラブ賞のライトとしてプレーをした選手が、今年も当然のようにゴールドグラブ賞受賞の候補にあがり、最も大事な試合、最も大きな舞台でプレーするなんて前例のないことなのです。それを成し遂げることは特別な頭脳と才能が必要です」とコメントしました。