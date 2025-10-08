BLEND BERRY（ブレンドベリー）が、2025年ホリデーの限定コレクションとして「リップバルーン（リップカラー）」「オールユーニード クリエイション（アイカラー）」「シューティングビジュー アイライナー（アイライナー）」を、2025年11月5日（水）より全国のバラエティショップを中心に順次発売する。

■ホリデーコレクション

今回のテーマは「Snow Wink Magic（スノーウィンクマジック）」。雪がウィンクするように月明りと街のきらめきに包まれた冬の世界をイメージし、ホリデーらしいきらめくパステルカラーとポジティブなピンクトーンで、華やかで特別なメイクを演出する。

■商品情報

コーセーコスメポート株式会社

ブレンドベリー リップバルーン 106 ときめきアイスピンクとろけるツヤ感とボリュームで主役級の唇を演出するリップカラー。濃密ベリーの香り。パラベン・アルコールフリー。

ブレンドベリー オールユーニード クリエイションLe 105 スノーウィンクマジック逆光の陰影から着想を得たアイカラーパレット。陰影・立体感・透明感・ツヤ・血色感で印象的な目もとに。

ブレンドベリー シューティングビジュー アイライナー 101 恋するシリウス宝石のように輝くグリッターライナー。こすれに強くにじみにくいのに、お湯で簡単オフ可能。