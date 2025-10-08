東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、11月11日から12月25日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。今回は、イベント開催に先駆けて販売するスペシャルグッズとスペシャルメニューを紹介しよう。

「ディズニー・クリスマス」ならではの心温まるデザインのスペシャルグッズを11月10日から販売する。

ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマスらしく彩る手伝いをしている様子などが描かれたきんちゃくやブローチ、ポストカードが登場する。ミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジは、サンタクロースの帽子をイメージしたキャップやあたたかそうなマフラーなど、クリスマスにぴったりな衣装で身を包んでいる。また、クリスマスのモチーフがデザインされた、ニット素材のトートバッグやウォッシュタオルは、持っているだけでクリスマス気分が盛り上がるグッズとなっている。





そのほか、毎日1つずつカレンダーの窓を開けて楽しめるアソーテッド・チョコレートや、ツリーやプレゼントボックスをイメージしたバウムクーヘンやキャンディー、カラフルなデザインの9個入りのアソーテッド・チョコレートを販売する。





この時期だけ会えるクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズが登場する。今年は、クリスマスらしい優しい色合いの「くすみレッド」に加えて、「くすみミント」の衣装が新たに加わる。

ちょこんと座ったリルリンリンとリボンが印象的なデザインのセーターやミトン、カチューシャなどを身につけてクリスマスのコーディネートを楽しんでみては。





また、ぬいぐるみチャームセットは、リルリンリンが新しい色を含めた3色の衣装を着ており、揺れると帽子についている鈴から優しい音が聴こえてくる。落ち着いたデザインの優しくあたたかな雰囲気のポストカードやボールペンセットは、眺めているだけでも癒され、使うたびに気持ちがほっこりする。





そのほか、全部で4色のモコモコとした手触りの衣装を着たリルリンリンのキーホルダーが登場する。充実したラインアップのリルリンリングッズに期待してほしい考え。





友達や家族など、大切な人と一緒にお揃いで使って楽しめるクリスマスにぴったりなグッズが登場する。ミッキーマウスとミニーマウスをくっつけると、ふたりの手でハートの形を作る愛らしい姿のキーチェーンセットが、クリスマスバージョンになった。マグカップは、にっこりと笑っているお顔の鼻が持ち手になっており、お揃いで使っても、クリスマスのインテリアとして飾っても楽しめる。また、ぬいぐるみバッジなど新しいパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がテーマのグッズも多数登場する。



左から：アソーテッド・ミニケーキ、ミッキーチュロス（チョコレート味）

「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、クリスマス限定のアソーテッド・ミニケーキとチョコレート味のミッキーチュロスが登場する。クリスマスケーキはリルリンリンやプレゼントなど、クリスマスらしいデザインになっており、付属のパーツで自分だけのデコレーションをして、見た目も楽しむことができる。また、今回初登場となるミッキーチュロス（チョコレート）は、パークのレストランメニュー「ミッキーチュロス（チョコレート）」をイメージしている。外はカリカリ、中はふんわりとした仕上がりのチュロスにシュガーをまぶして、付属のディズニー・クリスマスをモチーフにした紙袋に包むと、おうちでパークにいる気分を楽しむことができる。

クリスマス気分が盛り上がるさまざまなフードメニューが11月1日から登場する。



左から：スペシャルホットサンドセット、スペシャルパスタセット

東京ディズニーランドのスペシャルメニューとして、「プラザパビリオン・レストラン」では、ローストビーフとチキンが贅沢に入ったホットサンドが楽しめるスペシャルホットサンドセットや、魚介のうまみがぎゅっとつまったシーフードのトマトクリームソースにエビフライを添えたスペシャルパスタセットを提供する。どちらのセットにも、サンタクロースの帽子をかぶったミッキーマウスをイメージした、濃厚なチョコレートとバニラムースのタルトが付いてくる。



左から：ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）、スペシャルセット

また、寒い季節に身体を芯から温めるホットチョコカクテルを販売する。ココアにコーヒーとコーヒーリキュール、チョコチップを加えた大人な味わいで、冬のパークのお供として楽しめる。「スウィートハート・カフェ」では、デニッシュの食感とクリスマスらしいトマトとバジルの相性が抜群なスペシャルデニッシュサンドを販売するす。生ハムやツナ、ポテト、チーズのうまみをバジルの香りが引き立てる。



左から：スペシャルセット、スペシャルカクテル（スパークリングワイン＆フルーツ）

東京ディズニーシーのスペシャルメニューとして、「ニューヨーク・デリ」では、クリスマスのごちそうをイメージした、ローストビーフとトリュフが香るマッシュポテトをはさんだサンドウィッチが楽しめるスペシャルセットを今年も販売する。また、鮮やかな黄色が目を引くワインカクテルはキウイフルーツやストロベリー、マンゴーのダイスをトッピングしていて、クリスマスの華やかな雰囲気にぴったりとなっている。



左から：スーべニアランチケース、スーべニアタンブラー



スーべニアランチョンマット

2 つのパークでは、フードメニューにセットでつけられるスーベニアのランチケースやタンブラー、ランチョンマットを販売する。ミッキーマウスが描かれたデザインとリルリンリンが描かれたデザインが登場し、メニューとともにクリスマスのパークを楽しむことができる。





そのほか、2つのパークのテーブルサービスの店舗では、クリスマスの雰囲気をたっぷり味わえるコースやセットを用意している。大切な人や家族と素敵な時間を過ごしてみては。

［開催日］11月11日（火）

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp