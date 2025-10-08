LANEIGE (ラネージュ)が、ホリデーコレクション2025 「PLAY WITH WONDERS」 第2弾の2種を、全国のバラエティ&ドラッグストア、公式オンラインショップにて数量限定で2025年11月1日（土）から順次発売する。

■リップグロウィバーム ミニキット N

「リップグロウィバーム ミニキット N」ベストセラーのリップケアシリーズから日中用のリップグロウィバームミニサイズキットがホリデーシリーズでも限定登場。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、旅先やお出かけ中のリップケアにも◎。

リップグロウィバーム ミニキット N税込2,970円

■ワンダーリップデュオキット N

昨年大好評だったホリデー限定のリップケアセットが今年も登場。おやすみ前はペパーミントの香りでしっとり集中保湿、日中はキャンディケインをイメージした赤×白カラーでツヤとうるおいを1日中キープ。ミントの爽やかさにふわりとバニラの甘さを添えた、冬にぴったりの香り。

ワンダーリップデュオキット N税込2,640円