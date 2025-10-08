モスバーガーを展開するモスフードサービスは、令和6年能登半島地震災害復興を応援するため、2025年10月15日から東京都板橋区（全10店舗）と北陸・中京地方の6県（富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県）の139店舗（一部店舗除く）の計149店舗において、“金沢カレー”をイメージした「金沢カレーカツバーガー」「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」を数量・地域限定で発売する。また、商品1個の販売あたり20円を「令和6年 能登半島地震災害義援金」へ寄付する（該当商品販売地域のモスバーガー店舗およびモスフードサービスから、日本赤十字社「令和6年 能登半島地震災害義援金」へ寄付する）。

「金沢カレーカツバーガー」は、同社と「地域活性化等に関する包括連携協定」を結ぶ板橋区と、日本薬科大学との産官学のコラボレーションによって昨年10月に誕生した。開発は板橋区から金沢市を紹介してもらったことから始まり、日本薬科大学の学生から商品や販売促進ツールについての意見が寄せられた。

2年目となる今年は、日本薬科大学の学生がカレーソースの試作段階で試食。味や香り、口当たり等について様々な意見が寄せられ、昨年以上に金沢カレーらしい濃厚なコクや深みが味わえるバーガーに仕上がった。これに加え「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」も新たに登場し、さらに販売地域も東海3県の115店舗が加わって、より広い地域で能登の復興を応援する。

モスバーガー創業の地である東京都板橋区は、石川県の県庁所在地である金沢市と「友好交流都市協定」を結んでいる。「金沢カレーカツバーガー」は、金沢市で人気の“金沢カレー”をモチーフにして開発した。“金沢カレー”の特長とされる濃厚でドロリとしたカレールーやルーの上のトンカツ、付け合わせのキャベツなどを、モス流にアレンジした商品となっている。能登豚入りのカレーソースを使用し、ご当地らしい商品に仕上げた。



「金沢カレーカツバーガー」

「金沢カレーカツバーガー」は、“金沢カレー”をモス流にアレンジした。オリジナルのカレーソースには石川県内で育てられた「能登豚」を使用し、玉ねぎなどを加えて仕上げている。モスバーガーのカツソースをかけた千切りキャベツにサクサクのロースカツをのせ、昨年以上に濃厚なコクや深みが味わえるカレーソースを合わせたモスならではの“金沢カレー”を堪能してほしい考え。なお、能登豚入りの金沢カレーソースを使用している。ロースカツはアメリカ産豚肉を使用している。



「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」

「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」は、“金沢カレー”をモス流にアレンジしたモスライスバーガー。モスバーガーのカツソースをかけた千切りキャベツにサクサクのロースカツをのせ、濃厚なカレーソースを合わせてライスプレート（お米）で挟んだモスならではの“金沢カレー”を楽しんでほしいという。なお、能登豚入りの金沢カレーソースを使用している。ロースカツはアメリカ産豚肉を使用している。

［小売価格］

金沢カレーカツバーガー：520円）

モスライスバーガー 金沢カレーカツ：570円

（すべて税込）

［発売日］10月15日（水）

モスバーガー＝https://www.mos.jp