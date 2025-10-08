Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3に対応している、SanDisk（サンディスク）のmicroSDカード 2TB「SDSQXAV-2T00-GH3MA」がお得に登場しています。

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 2TB UHS-I U3 V30 書込最大140MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAV-2T00-GH3MA 34,160円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

動画撮影や高画質写真を大量に保存する人に朗報です。SanDiskの「SDSQXAV-2T00-GH3MA」が15％オフ。6,000円値引きで販売中です。

2TB容量と高速転送で、データ保存のストレスを一気に解消してくれるアイテムがお買い得ですよ。

Image: Amazon.co.jp

本商品は、2TBの超大容量を誇るmicroSDカード。一般的な128GBカードの約16倍もの容量で、4K動画やRAWデータなどの重いファイルも余裕で保存できます。

ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3に対応しており、最大読み出し速度240MB/秒・書込み速度140MB/秒の高速転送を実現。GoProやドローン、アクションカメラなどの高解像度撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。

優れた耐久性でアウトドア撮影も安心

Image: Amazon.co.jp

過酷な環境にも強く、防水・耐温度・耐衝撃・耐X線などの保護機能を搭載。アウトドア撮影でも安心して使用できます。

また、本商品には無期限製品保証が付帯しており、長期間に渡って優れたパフォーマンスを発揮できるのは嬉しいポイントです。

プロ仕様の性能と信頼性を両立しており、容量も速度も妥協したくない人にぴったりの1枚をお得に購入できるチャンスをお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年10月8日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

