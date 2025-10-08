2025年10月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
突然のラッキー到来！ チャンスは必ずモノにする覚悟を。
不調気味の運気回復には、金色がおすすめ。金のボタンやリングを選んで。
気分が散漫に。あれこれ手を出さず、1つに集中してみて。
家族にグッドニュースが。不仲を解消するいいチャンスになりそう。
ツキのない日。万事、静観に徹して目立たないのがおすすめ。
金運が順調。専門家のすすめる貯蓄法を検討してみると◎。
几帳面すぎると周囲から敬遠されてしまうかも。時にはアバウトさも大切に。
小旅行が吉。バッグ1つで身軽に出掛けて動き回ろう。
グループ行動に収穫あり。どんな場面でも誰かと一緒に行動が吉。
体を動かすと幸運到来。汗をたっぷりかけば気分も上がるはず。
とかく目立ちやすい日。悪目立ちしないよう行動に注意！
あなたの個性や能力が周囲に認められる幸運日。思いっきり目立とう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
突然のラッキー到来！ チャンスは必ずモノにする覚悟を。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
不調気味の運気回復には、金色がおすすめ。金のボタンやリングを選んで。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気分が散漫に。あれこれ手を出さず、1つに集中してみて。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
家族にグッドニュースが。不仲を解消するいいチャンスになりそう。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ツキのない日。万事、静観に徹して目立たないのがおすすめ。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
金運が順調。専門家のすすめる貯蓄法を検討してみると◎。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
几帳面すぎると周囲から敬遠されてしまうかも。時にはアバウトさも大切に。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
小旅行が吉。バッグ1つで身軽に出掛けて動き回ろう。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
グループ行動に収穫あり。どんな場面でも誰かと一緒に行動が吉。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
体を動かすと幸運到来。汗をたっぷりかけば気分も上がるはず。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
とかく目立ちやすい日。悪目立ちしないよう行動に注意！
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
あなたの個性や能力が周囲に認められる幸運日。思いっきり目立とう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)