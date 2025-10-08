「犬は飼い主に似る説」証明する1枚、激写される 浴室での犖紊躬儉瓩4.6万人もん絶「種族超えた家族」
「犬は飼い主に似る」とはよく聞くが、まさかここまでリンクするとは......！
【話題のポスト】110万表示、4.6万いいねの犲鐶欧鯆兇┐真道甸愀賢
驚かずにはいられない１枚が、X上で注目を浴びている。
Xユーザーの＠umekochanyoさんが2025年9月22日に投稿したのは、お風呂の浴槽を見つめる2つの後ろ姿。
どちらも身を乗り出して、同じ姿勢・同じ角度で浴槽をのぞき込んでいる。犬と人、種族は違うのに醸し出す雰囲気はソックリだ。
本物の親子のようなこの爐佞燭雖瓩蓮▲薀屮薀鼻璽襦Ε譽肇螢弌爾両梅ちゃん(8歳の女の子)と、飼い主であるママさんだ。
揃って何をしていたのだろう？ ママさんに聞いてみた。
いつのまにか隣でワクワク
ママさんによると、小梅ちゃんはお風呂が大好き。
お風呂の時間になると「自分の番かな?」といった感じでお風呂場にやってくるという。
この日もママさんがお風呂にお湯を張っていると、小梅ちゃんが隣にスタンバイしていたという。ママさんは小梅ちゃんが来たことに、最初は気付かなかったそうだ。
「いつのまにか隣にいました
通りかかったパパが知らないふりして撮ってましたー」（ママさん）
そうして撮影されたこの写真を見て、ママさんは大爆笑してしまったとのことだ。
ワクワクした様子でお湯を眺めていたという小梅ちゃん。
親御さんを真似する小さな子供のような姿に、Xユーザーからは4万6000件を超えるいいねのほか、
「2人揃って大変かわいい」
「種族超えた家族やもんな 美しい光景ではないですか」
「ちゃんと仕事してる感」
「押すなよ押すなよ かわいいですね」
といった声が寄せられている。
小梅ちゃんがお風呂大好きな理由の一つに、そこで家族との絆を感じられるから、というのもあるのかもしれない。(ライター:Met)