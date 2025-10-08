「犬は飼い主に似る説」証明する1枚、激写される　浴室での犖紊躬儉瓩4.6万人もん絶「種族超えた家族」

「犬は飼い主に似る」とはよく聞くが、まさかここまでリンクするとは......！

【話題のポスト】110万表示、4.6万いいねの犲鐶欧鯆兇┐真道甸愀賢

驚かずにはいられない１枚が、X上で注目を浴びている。

Xユーザーの＠umekochanyoさんが2025年9月22日に投稿したのは、お風呂の浴槽を見つめる2つの後ろ姿。

どちらも身を乗り出して、同じ姿勢・同じ角度で浴槽をのぞき込んでいる。犬と人、種族は違うのに醸し出す雰囲気はソックリだ。

本物の親子のようなこの爐佞燭雖瓩蓮▲薀屮薀鼻璽襦Ε譽肇螢弌爾両梅ちゃん(8歳の女の子)と、飼い主であるママさんだ。

揃って何をしていたのだろう？ ママさんに聞いてみた。

いつのまにか隣でワクワク

ママさんによると、小梅ちゃんはお風呂が大好き。

お風呂の時間になると「自分の番かな?」といった感じでお風呂場にやってくるという。

この日もママさんがお風呂にお湯を張っていると、小梅ちゃんが隣にスタンバイしていたという。ママさんは小梅ちゃんが来たことに、最初は気付かなかったそうだ。

「いつのまにか隣にいました

通りかかったパパが知らないふりして撮ってましたー」（ママさん）

そうして撮影されたこの写真を見て、ママさんは大爆笑してしまったとのことだ。

ワクワクした様子でお湯を眺めていたという小梅ちゃん。

親御さんを真似する小さな子供のような姿に、Xユーザーからは4万6000件を超えるいいねのほか、

「2人揃って大変かわいい」

「種族超えた家族やもんな 美しい光景ではないですか」

「ちゃんと仕事してる感」

「押すなよ押すなよ かわいいですね」

といった声が寄せられている。

小梅ちゃんがお風呂大好きな理由の一つに、そこで家族との絆を感じられるから、というのもあるのかもしれない。(ライター:Met)