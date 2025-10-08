お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月7日、自身のInstagramを更新。子どもたちのプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：山内健司さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月7日、自身のInstagramを更新。子どもの写真を公開し、ファンからの注目を集めました。

「マンモスうれぴー」

山内さんは、「あゆの誕生日パーティーで知り合ったイラストレーターの北沢直樹さんから軍カーをもらった」とつづり、3枚の写真を投稿しています。1枚目には、アイスを食べる子どもたちの姿が。2人とも片手で目隠しをしています。

テーブルの上には、クオリアのガチャガチャ商品「軍艦巻きプルバックカー　軍カー」が全種類並べられています。山内さんは軍カーについて「マンモスうれぴー」と喜びをつづりました。また2枚目には、お気に入りブランドであるStussyのTシャツを身に着けた自身の写真も。背景にはきれいな室内が写っています。充実した日常の様子がうかがえるようです。

この投稿にはファンから、「サイコーにかわゆ過ぎる〜」「息子さん、自分達で目隠してかわいい」「すごく綺麗なお部屋がちびっ子達いるとは思えないほど」「めっちゃ可愛いです！」「山内さんどの服も似合って素敵です」といったコメントが寄せられました。

浜崎あゆみさんのバースデーパーティーに出席

山内さんは5日にもInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんのバースデーパーティーに出席したことを報告していました。この日の出来事について、山内さんは「色々あって死ぬほど笑いました」と語っています。
