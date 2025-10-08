かまいたち山内、息子たちのプライベートショット公開「すごく綺麗なお部屋」「めっちゃ可愛いです！」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月7日、自身のInstagramを更新。子どもの写真を公開し、ファンからの注目を集めました。
【写真】かまいたち山内の幸せそうな家族フォト
テーブルの上には、クオリアのガチャガチャ商品「軍艦巻きプルバックカー 軍カー」が全種類並べられています。山内さんは軍カーについて「マンモスうれぴー」と喜びをつづりました。また2枚目には、お気に入りブランドであるStussyのTシャツを身に着けた自身の写真も。背景にはきれいな室内が写っています。充実した日常の様子がうかがえるようです。
この投稿にはファンから、「サイコーにかわゆ過ぎる〜」「息子さん、自分達で目隠してかわいい」「すごく綺麗なお部屋がちびっ子達いるとは思えないほど」「めっちゃ可愛いです！」「山内さんどの服も似合って素敵です」といったコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】かまいたち山内の幸せそうな家族フォト
「マンモスうれぴー」山内さんは、「あゆの誕生日パーティーで知り合ったイラストレーターの北沢直樹さんから軍カーをもらった」とつづり、3枚の写真を投稿しています。1枚目には、アイスを食べる子どもたちの姿が。2人とも片手で目隠しをしています。
この投稿にはファンから、「サイコーにかわゆ過ぎる〜」「息子さん、自分達で目隠してかわいい」「すごく綺麗なお部屋がちびっ子達いるとは思えないほど」「めっちゃ可愛いです！」「山内さんどの服も似合って素敵です」といったコメントが寄せられました。
浜崎あゆみさんのバースデーパーティーに出席山内さんは5日にもInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんのバースデーパーティーに出席したことを報告していました。この日の出来事について、山内さんは「色々あって死ぬほど笑いました」と語っています。
(文:勝野 里砂)