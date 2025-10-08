山形県内でもキノコ採りのシーズンがはじまりました。こうした中、注意したいのが毒キノコによる食中毒です。

【写真を見る】「焼いたら大丈夫は迷信」 毒キノコに注意！ ヒラタケやシイタケにそっくりな "食べてはいけないキノコ" とは 見分けるポイントは？ 過熱しても乾燥させてもダメ！

間違いやすい毒キノコの見分け方について専門家に聞きました。

ヒラタケの中に潜む「毒キノコ」。みなさんわかりましたか？

ヒラタケと同じように生えているこちらが毒キノコ「ツキヨタケ」です。生え方も見た目も似ているため、注意が必要です。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「令和５年においては２件の毒キノコによる食中毒が発生している」

県食品安全衛生課の佐藤専門員です。

県内では過去１０年で毒キノコの食中毒になった人は６０人確認されています。去年は確認されず、今年もいまのところ確認されていませんが注意が必要です。

毒キノコによる食中毒で特に注意が必要なのが「ツキヨタケ」によるものです。県内で確認された毒キノコによる食中毒ではおよそ７割が「ツキヨタケ」によるもので、被害が突出しています。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「（Ｑ．ツキヨタケに似ているキノコは？）よく言われているのがムキタケ・ヒラタケ・シイタケなどといわれている」

■見分けるポイントはココ！

では、有毒のツキヨタケを見分けるポイントはどこなのでしょうか。



県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「（ツキヨタケは）石づき部分（キノコの柄）をタテに裂くと芯の部分に黒褐色のシミがみられる」

食用のムキタケやヒラタケにはこのような「シミ」は見られませんが、有毒のツキヨタケは中にシミがあるのが特徴です。

しかし、切ってもわからないこともあります。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「ものによってはシミ自体も薄くなっていたり、見分けができないものがあるといわれているのでやはりわかりづらい」

■他にも気を付けたいキノコが！

ツキヨタケの次に間違いやすいといわれているのがクサウラベニタケです。ウラベニホテイシメジ、ホンシメジなどと似ています。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「（クサウラベニタケは）茎が長細く、中が空洞になっている」

ただしこちらも、中には、茎が太く、中が空洞でないものもあるということで注意が必要です。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「にわかの知識で採ってきて食べてしまうということで食中毒が発生していることが多いと思うが、前に採った記憶があって同じようなものだと勘違いして食べていう方もいらっしゃいますし、もらったきのこで食中毒になる人も大勢いる」

毒キノコは、誤って食べるとおう吐や腹痛、下痢などの症状が出ます。また、過熱しても乾燥させても塩漬けにしても毒が消えることはありません。

県食品安全衛生課 佐藤敬子 食品衛生企画専門員「食べられるキノコと確実に判断できない場合は、採取しない・食べない・人にあげないことが大事。焼いたら大丈夫、干したら大丈夫、そういうことは迷信ですのできちんとと鑑別し、確実なキノコ食べていただきたい」