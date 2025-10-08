出荷停止などが続くアサヒグループへのサイバー攻撃について、国際的なハッカー集団が犯行声明を出していることがわかりました。

■長引くサイバー攻撃の影響

東京・新橋にある焼き肉店。8日、ある“お知らせ”が張り出されました。

「スーパードライ欠品による生ビール銘柄変更のお知らせ」

3日にアサヒ製品の納品が止まり、ついに店のアサヒビールの在庫がなくなったのだといいます。

大阪焼肉・ホルモンふたご 飯泉悠人店長

「卸業者からは全部アサヒ製品、ほぼ納品されない状態。ビールとかハイボールとかも全部止まっている状態」

アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受け、ほぼすべての受注や生産を停止してから1週間以上。影響は長引いています。

■ハッカー集団「Qilin」が犯行声明

そうした中、世界中の企業にサイバー攻撃を仕掛けているハッカー集団から、8日、犯行声明が出されていたことがわかりました。

サイバーセキュリティーの専門家によると、犯行声明を出したのはハッカー集団「Qilin」。3年ほど前から活動が目立ってきたといいます。それによると…。

Qilinの犯行声明

「アサヒの事業は世界的に混乱した。ただちに6つのビール工場が生産を停止し、あわせて30の事業所などが影響を受けた」

「Qilin」は、ネットワークに侵入し、約9300件のファイルと27ギガバイト分のデータを盗み取ったと主張。公開されたデータからは、資料のようなもののほか、個人の写真や住所とみられる情報も見てとれます。

アサヒグループはこの犯行声明について…。

アサヒグループホールディングス

「現在、詳細を確認中で、そのほかにコメントできることはない」

■影響は… キリン、サントリー、サッポロも出荷制限

サイバー攻撃による大規模なシステム障害の影響で、ビールなどの生産や出荷をほぼ停止していたアサヒグループ。現在、部分的に再開していますが、完全復旧のメドは立っていません。

依然、卸や小売りに届く商品は、量が限られたまま。大手デパート・高島屋では、オンラインストアのお歳暮のページでアサヒビールの商品がすべて“在庫なし”に。販売開始時期は未定だといいます。

さらに…。

キリンビールは想定以上の受注があったとして、9日の出荷分から生ビール用のたるなど一部の業務用商品の出荷制限を行うと発表。

サントリーやサッポロビールもすでに出荷制限を行っているほか、サントリーは期間限定商品の発売を中止すると明らかにしました。

影響は、ビール以外にも…。

アサヒ飲料の三ツ矢サイダーなどの清涼飲料水や、アサヒグループ食品が展開する和光堂の「ベビーフード」も、一部で生産が再開したものの、通常の出荷量に戻るメドは立っていないといいます。

■専門家「全面復旧まで2か月以上かかる可能性」

専門家は、被害が拡大しやすい特徴が日本企業にはあると指摘します。

サイバーセキュリティーに詳しい 日本プルーフポイント 増田幸美さん

「今はコスト削減、ビジネスのスピード化、効率化を目指すために、いろんなシステムを一元管理、統合しようという動きがある。何かインシデントがあったとき、つながるすべてのシステムに影響が出るというのが特徴」

全面復旧のメドについては…。

日本プルーフポイント 増田幸美さん

「ひどい場合はバックアップから戻すけど、バックアップ自体も暗号化されることがある。バックアップから戻せない。影響の範囲、どこまでやられたのか、バックアップから戻せるのかで復旧の速度は大きく変わる」

専門家によると、全面復旧までに2か月以上かかる可能性もあるということです。