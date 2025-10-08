モデルの山田麻生さんが自身のインスタグラムで、直筆のメッセージで結婚を報告しました。山田さんは「お世話になっている皆さまへ」とテキストし、全てを直筆のメッセージの接写に込めて投稿しています。



【写真を見る】【 モデル・山田麻生 】結婚を報告「支えてくれる大切な人と共に歩んでいきます」 俳優・山田裕貴さんの妹





山田さんは「私事で大変恐縮ですがこの度山田麻生は結婚いたしました。」と単刀直入に報告。「8月に父が永眠し、悲しみにおしつぶされず前に進めているのは」「そばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの励ましのおかげです。」と、父である元プロ野球選手の山田和利さんが亡くなったことを振り返り、周囲の支えに思いを馳せています。









山田さんは「人はどこまでもひとりでは生きていけないことを日々感じてきました。」と綴り、周囲への感謝を伝えながら「支えてくれる大切な人と共に歩んでいきます。」と決意を伝えています。





山田さんは「CONVERSE」「GOLDWIN」「YAMAHA」などのブランドでモデルを務め、「Rakuten Fashion Week TOKYO」のランウェイや「amazon manga」のCMに出演するなど、幅広く活躍。俳優の山田裕貴さんの妹としても知られています。

【担当：芸能情報ステーション】