校舎内に防犯カメラをつけることは、トラブルを防ぎ、いざという時の証拠となるのでしょうか。実は熊本から加速したこの議論。KKTが徹底取材しました。私たちが話を聞いたのは、高校時代にいじめを受けたことがある男性。



■過去にいじめを受けた男性

「人同士が関わる問題なので『言った・言わない』『やった・やっていない』『見た・見ていない』というのがどうしても出てくるので」



校舎内への防犯カメラ設置は、いじめや盗撮などのトラブルの抑止力や、実際に起きたときの客観的な証拠となるのか。





■緒方太郎キャスター「もしカメラがあったら、たらればになってしまいますが状況は変わっていたかもしれないですか？」■過去にいじめを受けた男性「ありますね。僕の場合はプールで首をしめつけられて沈められるみたいな、学校の体育の先生は見ていないって言っていたんですけど、（プールに）いなかったんですよ、体育の先生は。カメラがないとどうしても（証拠がないので）きつい部分があるというか「見ていない」って言ってしまえばそこで終わってしまう話になっちゃうので、個人的にはカメラがあったほうが判断材料、大きな材料になるのは常々思っていますね」このテーマは、熊本から議論が加速しました。1月に開かれた熊本市の教育行政について、有識者が話し合う審議会。

■日本大学文理学部教授・末冨芳委員

「ただちに導入しますという考え方ではなくて、設置場所や時期についてさらに検討した方がいいけれども原則として必要だよという書き方をしている」



市の教育長に校舎内への防犯カメラ設置を検討すべきと、全国的にも先進的な提言をしました。一方でその後も校舎内のトラブルは後を絶ちません。小学校に勤務していた男の教諭による盗撮など、子どもの性被害も深刻です。



有識者から提言を受けた熊本市教育委員会。必要性を理解しながらも、撮られる側のプライバシーへの配慮という難しい問いに向き合っています。



■熊本市教育委員会 教育改革推進課・朽木 篤課長

「データを誰が見るのか、誰が管理していくのか、データをどれだけ残すのか、運用上の課題になる。教職員、児童生徒、保護者の意見を丁寧に聞きながら進めていくべきだと考えていますので」



校舎内に防犯カメラは必要かどうか…。高校時代にいじめを受けた男性は、カメラを設置するだけでは解決しないとも言います。



■過去にいじめを受けた男性

「（カメラを）つけないところで悪さをすると思うんですよね。 当たり前ですけど。基本的にいじめって先生の目がないところで起きるものだし。どうしても年齢層が高くなるといじめの内容と質が変わってくるので（被害と対策の）いたちごっこをし続けるしかないのかな」



このテーマ。あなたはどう考えますか？



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

「校舎内に防犯カメラ」の設置を検討することは、実は9月に、こども家庭庁も推奨しています。

「こども性暴力防止法」のガイドラインの策定に向けた中間とりまとめに盛り込んでいます。

「学校を卒業した後に被害を報告する子がいる」

としてデータの長期間の保存を求める声もあがっています。



（永島由菜キャスター）

一方で、常に撮られているということへの抵抗感もよくわかりますね。



（緒方太郎キャスター）

こども家庭庁も、個人のプライバシー、児童などへの心理的な影響などを考慮した現場ごとのルール作りが必要だと強調しています。実際に県内からも、小学生は「もしあったら不思議で怖い気持ちもある」・中学生の保護者は、「撮った画像を誰が見て、どう使っているのか透明化しないと不安」という声がありました。



いじめや盗撮などの抑止と、プライバシー配慮との狭間で学校現場も悩む中、全国に先駆けて、踏み込んだ動きをした地域があります。愛知県のほぼ中央にある、みよし市です。7月に教員による盗撮をめぐる事件が2件発生。再発防止策として来年4月から市立の小中学校12校で教室や更衣室・トイレにつながる廊下に計194台のカメラを設置する方針です。



気になるのは、プライバシーに配慮した「運用面」です。



Qカメラを設置したあとの情報管理、運用に関してはどう考えていますか？

■みよし市教育委員会 教育部・竹山伸幸参事

「どういう場面で（データを）取り出すかというのは、本当に限定して性暴力の案件があった場合、警察等の依頼があった場合、普段からモニタリングはしない。校長室で一括管理をして鍵をかけて、普段はあけないようにする（案が出ている）。専門家のプロジェクトチームから意見をいただいて加味しながら運用方法を考えていきたい」



熊本市の教育行政に関わる日本大学の末冨芳教授は、すでに校舎内にカメラを置くイギリスを例に挙げ「録画を確認できる人を決める」「録画のデータがある部屋は出入りをカードキーで厳重に管理」。こうしたガイドラインを国が定めているといいます。



校舎内への防犯カメラは意見が分かれると思うが、子どもたちを守るため、トラブルの抑止や検証のため、廊下や空き教室・個別指導の教室などへの設置が望ましい。被害を的確に伝えられず、泣き寝入りをしないために、特に特別支援学校や小学校低学年などへの設置を急ぐべきだと話しています。

