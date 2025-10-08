Rayモデルの歴史を振り返る！女のコの「沼らせファッショントピック」4選
どの時代もRayモデルは女子の憧れ、男子の永遠の気になる存在。今回は、Rayの歴史を振り返りながら、自然体でもみんなから愛される女のコの「沼らせファッショントピック」を4つご紹介します。モテファッションを意識して、素敵なぷりかわガールになっちゃおう♡
沼らせ乙女をつくる4要素
Rayが可愛いわけをまるっと解説します♡
全人類を沼らせるにはワケがあるっ！Rayの歴史を振り返るとみんなから愛される女のコの4つの要素を発見♡
ファッションを意識したらあなたも素敵なぷりかわガールになれるかも。
Check! 誰よりもおしゃれ【トレンドに敏感】
次代に寄り添ったガーリー服をお届け
大好きなガーリースタイルに、流行を取り入れてファッションを楽しむ。自分らしさ×ミーハーの塩梅こそがおしゃれの秘密でした。
【2007年6月号 ©江口博彦】ザ・コンサバなボディコン服
【2011年11月号 ©羽田徹】季節ごとにトレンドをマスター♡
【2018年3月号 ©藤原宏（Pygmy Company）】レースの透け素材にきゅん
【2022年2月号 ©藤原宏（Pygmy Company）】Kファッションも大胆に挑戦！
Check! わたしたちの定番【フィット＆フレアー】
時代は移り変わってもフィット＆フレアーが好き！
上半身はタイトに、下半身はフェミニンなXラインのシルエットはRayのお約束。女性らしさが最大限に引き出される！
【2014年2月号 ©羽田徹】モデルがおすすめの服でも登場したよ
【2015年1月号 ©藤原宏（Pygmy Company）】清楚なのに可愛らしいのが魅力
【2015年4月号 ©倉本侑磨 （Pygmy Company）】同じシルエットをたっぷり紹介♡
Check! いつだって欠かせないのは【パステルカラー】
HAPPYなムードのパステルに包まれて♡
わたしたちはいつでもピンクや淡いパープル、ベージュを選んでる。そのワケは可愛いだけじゃない、品のよさも表現できるから。
【2020年4月号 ©谷口巧（Pygmy Company）】柄物もセットアップも淡色が勝ち
【2023年3月号 ©葛川栄蔵（hannah）】ピンク特集がたびたび企画された
【2023年9月号 ©藤原宏（Pygmy Company）】ミニスカやお腹見せもお上品
Check! さりげなくオトナに【上品なオンナみ】
背中、お腹、鎖骨…お肌を見せてドキッ♡
肌見せファッションで女を120%楽しむのも沼らせ乙女の魅力。男に媚びてる？NO！これこそ自分ウケファッション♡
【2015年6月号 ©阿部ちづる（LOVABLE）】大胆な背中あきで後ろ姿もぬかりなく
【2017年9月号 ©藤原宏（Pygmy Company）】デニムの女度をUPさせる鎖骨＆足首の抜け
【2023年4月号 ©熊木優（io）】かっちりシャツをお腹見せで冒険♡
文／柿沼奈々子、大熊芹奈