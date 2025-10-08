辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ヶ月ショット公開「むちむちで尊い」「可愛さが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントの辻希美が10月8日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ヶ月ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美、オムツの上に寝転ぶ“2ヶ月”次女
辻は「我が家の次女夢空が生まれて2ヶ月が経ちました」「すくすくと成長してくれています」とつづり、オムツで作った「2カ月」の文字と共に横たわる夢空ちゃんの写真を投稿。「日に日に寝てくれなくなるのは気のせいでしょうか」と夢空ちゃんの成長についても続けている。
この投稿には「むちむちで尊い」「可愛さが溢れてる」「2ヶ月おめでとう」「愛おしすぎる」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃんの2ヶ月ショット公開
◆辻希美の投稿に反響
