ナイナイ矢部の妻・青木裕子、重箱に詰まった“運動会弁当”公開で「品数豊富で豪華」「文字あるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】フリーアナウンサーの青木裕子が8日、自身のInstagramを更新。息子の運動会のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ナイナイ矢部の妻、 息子への運動会弁当が豪華すぎる
青木は「運動会のお弁当」と題し「＃小学生お弁当」「＃運動会お弁当」のハッシュタグを添えて、息子のための手作り弁当を披露。スパム結び、すだちうどん、そぼろごはん、紫キャベツのマリネとにんじんラペ、鶏の唐揚げ、豚の唐揚げ、チーズ春巻き、青海苔卵焼き、トマト、ブロッコリー、フリルレタスが重箱いっぱいに詰められている。またスパム結びの上には、「オツカレサマ」という海苔で書かれた文字も乗せられている。
この投稿に、コメント欄には「品数豊富で豪華」「参考になる」「美味しそう」「彩り豊か」「愛情たっぷり」「センス良すぎ」「息子さん喜びそう」「文字あるのすごい」と絶賛の声が寄せられた。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の妻、 息子への運動会弁当が豪華すぎる
◆青木裕子、息子のための手作り弁当披露
青木は「運動会のお弁当」と題し「＃小学生お弁当」「＃運動会お弁当」のハッシュタグを添えて、息子のための手作り弁当を披露。スパム結び、すだちうどん、そぼろごはん、紫キャベツのマリネとにんじんラペ、鶏の唐揚げ、豚の唐揚げ、チーズ春巻き、青海苔卵焼き、トマト、ブロッコリー、フリルレタスが重箱いっぱいに詰められている。またスパム結びの上には、「オツカレサマ」という海苔で書かれた文字も乗せられている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、コメント欄には「品数豊富で豪華」「参考になる」「美味しそう」「彩り豊か」「愛情たっぷり」「センス良すぎ」「息子さん喜びそう」「文字あるのすごい」と絶賛の声が寄せられた。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】