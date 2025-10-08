FANTASTICS八木勇征、中島颯太撮影のもぐもぐショット公開「一緒にご飯行ったの？」「ゆせそた尊い」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】FANTASTICSの八木勇征が7日、自身のInstagramを更新。中島颯太撮影の食事中のオフショットを披露した。
【写真】八木勇征、オフ感満載の麺を頬張る姿
八木は「もぐもぐもぐ」と食事中のオフショットを投稿。また写真について「そたおカメラさんに撮ってもらいました」と中島が撮影したと記しており、一緒に食事を共にしたことがうかがえる投稿となっている。
この投稿には「互いに1番魅力を理解してる」「需要しかない」「ゆせそた尊い」「一緒にご飯行ったの？」「2人にしか出せない雰囲気」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
