大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、昨年９月の秋場所限りで現役引退した元大関・貴景勝の湊川親方（常盤山）との２ショットを披露した。

７日付のインスタグラム投稿で「今日は日本相撲協会財団法人設立百周年記念百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜が、国技館で行われました。Ａｂｅｍａさんの中継で、インタビューやゲスト出演をさせていただきました。大相撲ファンの萩野公介さんともオープニングトークなど撮らせてもらいました」と報告。

「断髪後の湊川親方（貴景勝）振分親方（妙義龍）と会えてよかったです！宝富士関お疲れ様でした！」などとつづり、現場でのショットを掲載した。

湊川親方はスーツ、七三分けのヘアスタイルですっきり。ネット上では「湊川親方めっちゃイケメン」「まったく別人ですね」「スマート」「ほんま元力士？疑うくらいシュッとしてイケメン」「俳優さんみたいで格好良い」と話題になっている。

今年５月のトークショーでは、現役時代に１６５キロあった体重が「４０キロ弱ぐらい落ちましたね。今、１３０弱ぐらい」と明かし、聴衆からどよめきが起こった。今月４日の断髪式では有希奈夫人も登場し、「奥さんめちゃくちゃ綺麗」「美人すぎる」と注目が集まった。