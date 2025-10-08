【創彩少女庭園】「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」が10月9日に予約開始
コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」を10月9日に予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品は青島文化教材社がリリースしているプラモデルザ☆バイクシリーズより「1/12 ホンダAB12 モトコンポ ’81」の特別カラーバージョンと、「創彩少女庭園」シリーズより”エマちゃん先輩”こと「小石川エマ」がセットになったキット。
「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】」をベースに付属品も基本は冬服に準拠した形となっているが、一部仕様が異なるキットとなっている。
本体カラーは今回のコラボの為に作られた特別仕様【ノクターン】となっており、青みがかったブラックの制服を基調に、純白のタイツとコントラストが大人びた印象となっている。髪色も衣装に合わせて、落ち着きのある「オフホワイト」となっている。
髪型パーツは「ゆふるわウェーブ」「ツインテール/お団子」の2種類が付属。またスカートパーツは「通常タイプ」「なびきタイプ」「ひろがりタイプ」「座り姿勢タイプ」の4種が付属する。
「1/12 ホンダAB12 モトコンポ ’81」特別カラー版は「小石川 エマ 【ノクターン】」とのコントラストが映える鮮やかなカラーリングとなっている。また、コラボの為に新たに作られた「完全新規タイヤパーツ」や新規造形の「ヘルメットパーツ」が付属する。
さらにコトブキヤショップならびにコトブキヤオンラインで予約・購入すると特典として「ショートヘアアレンジパーツ」が付いてくる。
【明日ご予約受付開始！】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) October 8, 2025
「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」が明日ご予約受付開始いたします！
ご紹介ブログをアップしました✒https://t.co/U8xTh2kBEJ#創彩少女庭園 pic.twitter.com/N7NZ6RUcG6
(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd.
(C) KOTOBUKIYA