【小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ】 10月9日 予約開始

コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」を10月9日に予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は青島文化教材社がリリースしているプラモデルザ☆バイクシリーズより「1/12 ホンダAB12 モトコンポ ’81」の特別カラーバージョンと、「創彩少女庭園」シリーズより”エマちゃん先輩”こと「小石川エマ」がセットになったキット。

「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】」をベースに付属品も基本は冬服に準拠した形となっているが、一部仕様が異なるキットとなっている。

本体カラーは今回のコラボの為に作られた特別仕様【ノクターン】となっており、青みがかったブラックの制服を基調に、純白のタイツとコントラストが大人びた印象となっている。髪色も衣装に合わせて、落ち着きのある「オフホワイト」となっている。

髪型パーツは「ゆふるわウェーブ」「ツインテール/お団子」の2種類が付属。またスカートパーツは「通常タイプ」「なびきタイプ」「ひろがりタイプ」「座り姿勢タイプ」の4種が付属する。

「1/12 ホンダAB12 モトコンポ ’81」特別カラー版は「小石川 エマ 【ノクターン】」とのコントラストが映える鮮やかなカラーリングとなっている。また、コラボの為に新たに作られた「完全新規タイヤパーツ」や新規造形の「ヘルメットパーツ」が付属する。

さらにコトブキヤショップならびにコトブキヤオンラインで予約・購入すると特典として「ショートヘアアレンジパーツ」が付いてくる。

(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd.

(C) KOTOBUKIYA