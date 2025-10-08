小柄でショートカットに大きな瞳──。「かわいい」という形容詞がもっとも似合う美女が、セクシー女優としてデビューする同日の10月14日に週刊ポストデジタル写真集から写真集を発売する。彼女の名は堀北桃愛（ほりきた・もあ）。現役の女子大生でもある彼女がセクシー女優になると決めたワケは何だったのだろうか。

【写真】小柄でショートカットに大きな瞳 「現役女子大生」でセクシー女優デビューした堀北桃愛の撮り下ろしショット

葛藤の末にデビューを決意

「初めまして、堀北桃愛です。今21歳の大学3年生です」

──なぜ堀北さんはデビューしようと思ったのですか？

「前からアイドルや女優の仕事に興味はあったのですが、その頃の私は引っ込み思案で人見知りでした。高校の頃に友だちが私を他薦でミスコンに応募してファイナリストまで行ったのですが、そのときは恥ずかしさでいっぱいでした。それ以来人前に出ることから遠ざかっていたのですがやっぱり少し未練はありました。だんだん心もカラダも自信を持てるようになってきて、誰かに見てもらいたいと思うようになり、今度は自分から動こうと思って出演を決意したのが動機です」

──いきなりセクシー女優の世界は怖くありませんでしたか？

「もちろん葛藤はありました。世に出てみたい気持ちと、世に出たことで起こるマイナスなことへの不安がごっちゃになって揺らいでいました」

──そんな堀北さんはあと数日でデビュー作が出ますが、撮影で覚えていることはありますか？

「最初のインタビューパートの撮影でとにかく緊張したのは覚えています。あとは人生で初めて3人での体験をしたのが衝撃でした……」

──現在彼氏はいますか？ もしいたら出演はしていましたか？

「現在彼氏はいません。いたら出たのかな……、出演を決めた今の私の感覚だと、出ていたと思います。私は、自分がしたいと思ったことを全うしたいと思うタイプなので、好きな人に止められたとしても出演していたかもしれません」

──それは彼に内緒で？ それともきちんとカミングアウトしますか？

「言いたいですね、大事な人には知っていてほしいので。それで別れてしまうかもしれないけど、彼氏になる人には『ちゃんと考えて出るんだよ』という私の気持ちを尊重してくれる人でいてほしいです」

グラビア撮影で今まで知らなかった新たな自分を発見できた

──大学生としての堀北さんは、ふだんどんな生活をしているのですか？

「食べることが好きなので、ラーメン屋さんやしゃぶしゃぶにひとりで行ったりします。あとは映画館にポップコーンだけ買いに行ったりもしてます。なんだか食べてばかりですね（笑）」

──今回初めてグラビア撮影に挑戦しましたが、撮影の感想は？

「撮られるのがとても楽しかったです。衣装もオシャレでモデルさんっぽく撮ってもらえたのが嬉しかったです」

──今回の撮影でお気に入りのシーンはありましたか？

「お風呂でカラダを濡らしてのシーンでした。いつもより大人っぽいメイクや雰囲気で撮影したのですが、今まで知らなかった新たな自分を発見できたような気がします」

「ジムに行くのをはじめようかな」

──これから女優として活動していきますが、何か気をつけていることはありますか？

「体型や体力の維持が大事だなと思ったので、最近は『時間ができたらジムに行くのをはじめようかな』と思っています」

──"はじめようかな"ですか？

「来月からはじめます！ ……たぶん（笑）。くびれとか、おなかのぷにっとした感じや、お尻をプリッとさせたいので、……頑張ります！（笑）」

──今後女優としての目標はありますか？

「1日でも長く続けられてみんなに応援されるように頑張ります。あと、今回初めてグラビア撮影をしてとても楽しかったので、グラビアも出たいです。雑誌の表紙を飾ってみたいです！」

撮影を担当したカメラマンは「最近ではいちばんの撮れ高だった」と自身を覗かせていた。週刊ポストデジタル写真集『堀北桃愛 わんもあLOVE』（全98ページ、税込1320円）がデビューと同日の10月14日に発売される。インタビューで触れていた彼女のお気に入りのシーンも収録されている。

【プロフィール】

堀北桃愛（ほりきた・もあ）2004年8月18日生まれ。身長150cm、B82・W57・H83。趣味は旅行、ラーメン屋巡り。特技は誰とでも仲良くなれること。2025年10月にアイデアポケットより『30,000人が応募した日本一可愛い学生を決めるミスコンファイナリスト！！ FIRST IMPRESSION 187 堀北桃愛』でデビュー。公式X【@horikita_moa】