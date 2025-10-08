全長4687mmのクーペ風クロスオーバー

エンジン版のプジョー408の登場から、遅れること3年。バッテリーEVのE-408が登場した。マイルド・ハイブリッドの408より、英国価格は約1500ポンド（約30万円）高いが、プラグイン・ハイブリッドより約4500ポンド（約89万円）安い。

プラットフォームは、EMP2。駆動用バッテリーは58.2kWhで、航続距離は452kmが主張される。駆動用モーターの最高出力は210psで、急速充電は120kWに対応する。いずれも、目立つような数字ではないだろう。



前輪駆動で、サスペンションは前がマクファーソンストラット、後ろがトーションビーム。スチールコイルに、一般的なダンパーという組み合わせだ。

全長が4687mmと大きめのクーペ風クロスオーバーで、直接的な競合は少ないといえる。だが、ヒョンデ・アイオニック5やテスラ・モデル3、トヨタbZ4Xなどと比較されることは多いはず。

強い印象を残すシャープなボディライン

スタイリングは、シャープなライン構成が強い印象を残す。後方までグラスエリアが伸びたクーペ風シルエットや、縦に長いデイライト、ダイナミックな造形のリア回りなどが、特有の個性を生んでいる。

ホイールアーチの樹脂製モールがクロスオーバー感を醸し出すが、全高は1478mmと高くはない。大きく傾斜したテールゲート上には、猫耳風のスポイラーが載る。



基本装備は充実し、安価なアリュール・グレードでも19インチのアルミホイールにバックカメラ、キーレスエントリー、ヒーター付きステアリングホイール、車線維持支援などの運転支援システムが備わる。

GTグレードへステップアップすると、航続距離は2kmほど短くなるが、マトリックスLEDヘッドライトやボディカラーと同色のフロントグリルなどを得る。車内へ追加されるカスタマイズ可能なタッチセンサー、i-トグルは便利な機能だ。

ボディと同じく車内もエンジン版と共有

ボディと同様に、インテリアも基本的にエンジン版の408と同じ。スウェード調のダッシュボードは、e-308と似ている。デザインはモダンで、製造品質が高く、操作性は良い。スイッチを押した感触も、しっかり練られている。

ただし、お値段の割にプラスティック製パネルも多い印象。試乗車にはマッサージ機能付きのレザーシートが組まれていたが、横方向のサポート性はもう少し欲しい。座面の位置も、更に下げられるとうれしい。



インフォテインメント・システムの操作性は良好。モニターは鮮明で見やすく、エアコンやシートヒーターなどの調整も簡単にできる。その下へ並ぶi-トグルの1つへ、エアコンの温度調整機能を割り当てられれば、更に便利なのだが。

i-コクピットはクセあり 狭めの後席と荷室

プジョーの特徴となっているi-コクピット・レイアウトだが、身長175cmの筆者は丁度良い運転姿勢を見つけられた。だが高身長だったり、ステアリングホイールが高めな方がしっくり来るドライバーは、3D効果のメーターパネルが見にくくなってしまう。

前席側と異なり、後席のシートは座面がフラットで傾斜し、自然な着座姿勢に感じられない人はいるだろう。ルーフラインの影響で、前後方向は狭くないものの、上下方向は限定的。背が高い大人の場合、天井が近く感じられるはず。



荷室はボディサイズの割に狭めで、容量は471L。奥行きの余裕はあるものの、高さが低い。雨の日にテールゲートを開くと、傾斜したピラーをつたって足元へ雨水が流れて来るのでご注意を。

エアコンは、高効率なヒートポンプ式。冬場での航続距離の減少を、抑えてくれる。

