「もし付き合っていたら…」夫と女性のLINEを見てしまい、モヤモヤが消えない【ママリ】

皆さんは夫が女性とLINEすることをどう思いますか？女性とLINEすることがNGな人もいれば会話によると思う人もいると思います。ただ会話の内容を見てしまっていい気分いなることは少ないかもしれませんね。この記事では、夫が学生時代の女友達とのLINEを投稿者さんが見てしまったという内容をご紹介します。とくに「浮気」というカテゴリーには当てはまらなさそうなものの、なんだかモヤっとするのでした。
たまたま見た夫のLINE画面、学生時代の女友達との会話にモヤる
旦那が大学時代の女友達とLINEしてるのどう思いますか？
LINE開いたまま携帯置いてあって見てしまいました。
見たのはもちろん悪いと思いますが、、、
内容が、
・女友達が離婚することになったっていう話
・子供産まれると喧嘩増えるよね、うちも同じ
・私の愚痴。子供をお昼寝させすぎ、だから夜寝ない、今日は俺が寝かしつけて今やっと終わった、昼寝させすぎだよね勘弁してよみたいな内容
・もし付き合ってたらどうなってたんだろうね
世間話もしてますが、まあまあ定期的にしてました。
最近は1ヶ月くらいしてないみたいですが、悲しいです。
別に会ったりしてるわけじゃないし、このラインしてる頃、旦那から私に、大学時代の友達が離婚することになったってラインきてさーもーラインしてくんなよって感じだよ
みたいに話したりしてて隠してるわけじゃなさそうだけど、なんかスッキリしなくて。
このくらいだったら普通なんですかね？
みなさんの感覚だとどうですか？
女友達とのLINEをすること自体は悪いことではないと思うのですが、リアルタイムな近況報告や投稿者さんの愚痴を見てしまうと決していい気持はしませんよね。また、「もし付き合っていたら…」という会話は、2人だけの会話とはいえど、相手は本気にしてしまうかもしれませんし、文字にして残すような会話として避けてほしいと思ってしまいます。
私もモヤモヤする！ママリユーザーから寄せられた共感の声
夫のLINEを見てしまったことで女友達との会話に、モヤモヤを抱えてしまった投稿者さん。どう心の処理をすればいいか悩む投稿者さんにママリユーザーからも共感の声が届きました。
難しいですけど、いい気はしないですよね💦💦笑
離婚することになった～慰めてじゃなければいいですけど‥‥
子供が生まれると喧嘩ふえるはオッケー
愚痴は嫌です。笑
もし付き合っていたら～の話は私はめちゃめちゃ嫌です🤚これこの話する意味🙄
浮気じゃないけど、隠してる様子もないのがまだマシやなって思いますけどいい気はしないですね😵💫私もモヤモヤするタイプです！
うちの旦那も同じようなことありました😱
同級生の女の子から、「職場で嫌な人がいて○○くん(旦那)なら
どうする？」みたいな連絡がきて
相談が終わった後も、「最近太ってさー」「俺も最近ばり太ってる」みたいなクソつまらない内容を1.2ヶ月程続けていました😊旦那は返事の間隔がかなり遅めでしたが🫠
要件があるLINEならまだしも
世間話しぐらいのLINEを続けられるのは嫌だったので、
「女友達とそんな連絡とってるんだ！なんだ、じゃあ私も男友達から来た連絡返そ～😌」と
大人気なく言ってみました（笑）
「ごめん、普通に女友達やからと思って返してたけど逆の立場になったら嫌やから、もう連絡も返さんからママリもしないで」と言ってきて完結しました笑
もし付き合ってたらどうだったろうね。みたいな内容は完全アウトじゃないですか？🧐
私ならぶちギレ案件です！
確かに私も離婚の相談受けたら、同じように話を合わせて愚痴るかもしれないです😅
言われてみればそうですね。
本気で言ってる感じではなかってので、とりあえずはセーフですかね💦
というか本当に隠したいラインだったら非表示にするとか対策しますよね？！
投稿者さんの夫には隠し事をしている様子もなく、「浮気」と疑う必要はなさそうといった意見が多いですね。とはいえ、自分の愚痴を女友達に話しているのを知れば、嫌な気持ちになるのも当然です。
ただ、もし自分が男友達にLINEをしていたら、つい夫の愚痴をこぼしてしまう場面もあるかもしれません。そう考えると、軽い愚痴のやり取りなら、たまたま目にしてしまっただけと割り切るのも一つの考え方です。
とはいえ、「もし付き合っていたら…」というような発言は別。内容が軽いものであっても、妻への配慮が欠けています。夫婦で信頼関係を保つためにも、お互いの立場を思いやる言葉選びが大切ですね。
