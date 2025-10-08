サッカーJ3、松本山雅FCは8日、12日に開催予定の「2025明治安田J3リーグ 第31節」でのテゲバジャーロ宮崎戦を中止することを発表しました。

原因は、スタジアムのサンプロアルウィンで客席に鉄骨部材が落下したことです。これを受け、長野県より3日以降のスタジアムの利用停止措置が講じられています。さらに、施設管理者である松本建設事務所との打ち合わせや13日に予定されていた「アルウィン無料開放イベント」の中止発表を受け、12日のスタジアム利用が困難であると判断したとしています。

なお、代替開催については決定次第お知らせするとしていますが、スタジアム利用再開は現時点で見通しが不透明となっています。

▽以下、クラブからのコメント

このたびのサンプロ アルウィンにおいて鉄骨部材の落下による使用停止を受け、今週末の試合を中止・延期する判断をいたしました。

まず、人的被害がなかったことに安堵しております。また、本件確認後、施設管理者の松本建設事務所により迅速なご対応をいただき、スタジアムの安全確認および利用再開に向けてご尽力賜っておりますこと、深く感謝申し上げます。一方で松本山雅FCファン・サポーターをはじめステークホルダーの皆さま、ホームゲーム運営を共に支えていただいている関係者の皆さま、対戦クラブとファン・サポーターの皆さまにも多大なるご心配、ご負担をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。

今後のホームゲーム開催につきましては、先週末より関係者と密に情報交換をさせていただいておりますが、施設の安全性について調査中のため、現時点では確定できておりません。

なお現状では、他会場での代替開催が困難なため、サンプロ アルウィンでの開催を軸に、今後の対応を進めていく方針です。早急に今後の開催に関する確定情報をお伝えできるよう、引き続き関係各所と連携のうえ、全力で対応を進めてまいります。ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます