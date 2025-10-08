台風22号は9日にかけて、非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。気象庁は、八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報を出して、最大級の警戒を呼び掛けています。社会部災害担当・中濱弘道デスクの解説です。

■暴風と波浪の特別警報 最大級の警戒を

――八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報が出されましたが、どういったことに警戒が必要でしょうか？

大雨の特別警報と違い、暴風と波浪の特別警報は「これから起きます」といった予鈴の情報です。おおむね、事が起きる6時間ほど前に出しますので、まだ、避難や準備する時間があると思ってください。

ただ、数十年に一度、経験したことのないような暴風や高波になる可能性がありますので、日付が変わるころ、また、日付が変わってから、危険な状態になりますので、いま、この時間に備えを行ってください。

――いま、まさに避難を開始してほしい、ということですね。

特別警報を受けて、八丈町などはこの後、避難指示などを出すと取材では聞いていますので、間もなく、そういったものが発表されると思います。今回、非常に強い風が予想されていますので、避難指示などに従って、いまのうちに安全な場所、頑丈な建物などに早めに避難してほしいと思います。

■暴風が吹き始める前に避難を

――どんな被害が心配されますか？

注意したいのは暴風です。八丈島や青ヶ島では、最大級の警戒が必要な風が吹くと思ってください。9日に予想される最大風速は50メートル、瞬間的には70メートルという予想となっています。

――最大瞬間風速70メートルというのは、なかなか見ない数字ですが。

例えば、2019年に千葉県を襲った台風では、ゴルフ場の鉄柱が倒壊するなどの被害が出ましたが、このときの最大瞬間風速は57.5メートルということで、この風を上回る可能性があります。

瞬間的に70メートルといいますと、先月、静岡県の牧之原市で竜巻被害がありましたが、このときの風速が75メートルくらいと推定されています。

こういった被害が起きる可能性がある、そういった風が八丈島や青ヶ島に吹く可能性がある、というふうに思っていただければと思います。

――一部の家屋では倒壊するおそれのある風が吹く可能性があるということで、とにかく、頑丈な建物への避難が必要ですね。

八丈島などは平屋建ての木造家屋が多いと聞きます。場合によっては屋根が壊れたり倒壊したりする危険もあります。雨戸などは閉め、それでも不安な場合、公民館や避難指示のあった安全な場所に逃げてほしいと思います。

一番重要なのは、暴風が吹き始める前に避難することです。暗くなる前に、早めの避難をお願いします。

――風だけでなく、大雨への警戒も必要ですよね。

線状降水帯が発生するおそれもあるということで、伊豆諸島に警戒が呼び掛けられています。

伊豆諸島では、9日夕方までの24時間に予想される雨量が300ミリとなっています。非常に激しい雨、猛烈な雨が降るおそれがありますので、大雨の降る前の避難が必要です。

――台風から離れている場所でも大雨が降ることがありますが、今回、そういった心配はありますか？

気象庁が、千葉県南部や関東地方南部に暴風の可能性があると予告を出しています。沿岸部では、風への警戒を強めてほしいと思います。

9日朝、交通機関に影響が出る可能性もあります。沿岸部の方は注意をお願いします。