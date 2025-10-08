スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を、極小の穴が無数に開いた多孔性材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ）を開発した北川進・京都大特別教授（７４）ら３人に授与すると発表した。

ＭＯＦは特殊な構造を生かして狙った気体を出し入れでき、天然ガスなどの貯蔵や温室効果ガスの分離など、様々な分野への応用が期待される点が評価された。日本のノーベル賞の受賞決定は、６日の生理学・医学賞の坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）に続いての快挙となった。

授賞理由は「ＭＯＦの開発」。

北川氏は１９８０〜９０年代、金属イオンと有機分子を材料に、ナノ（１０億分の１）メートルサイズの小さな穴が無数にあるＭＯＦを作り出す手法を開発した。

溶液を混ぜ合わせるだけで、金属イオンがつなぎ目となり、有機分子が柱や梁（はり）のように規則正しく並んで結合。ジャングルジムのような構造の物質が自然に組み上がるという独創的な手法だった。

９７年には、ＭＯＦがメタンガスを吸収し、そのまま安定した状態で保てることを発表。さらに、無数の穴を「ふるい」として使い、目的の気体だけを分離することにも成功した。

素材となる金属イオンと有機分子の組み合わせを変えれば、穴の大きさを自在に変えられる。メタンガスや二酸化炭素などを貯蔵したり、分離したりすることが可能となるため、日本や欧米の新興企業を中心に実用化に向けた研究開発が進んでいる。

同時受賞するのは、米カリフォルニア大バークレー校のオマール・ヤギー教授（６０）ら。ヤギー氏も同時期に、別の手法で同様の成果を上げた。

個人での日本のノーベル賞受賞は、坂口氏に続き３０人目（うち３人は米国籍）となる。化学賞は２０１９年の吉野彰氏に続き、９人目。団体としては日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が昨年平和賞を受賞している。

賞金は１１００万スウェーデン・クローナ（約１億７７００万円）で、３人で分ける。授賞式はノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベルの命日にあたる１２月１０日、ストックホルムで行われる。

北川氏の主な経歴はこちら