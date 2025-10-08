8日18時、伊豆諸島南部への暴風・波浪特別警報について、気象庁は会見で説明した。

【映像】予想される「台風23号」の進路

会見冒頭「東京都の伊豆諸島、八丈町、青ヶ島村に暴風・波浪の特別警報を発表した。これまでに経験したことのないような暴風・高波が予想され、最大級の警戒が必要な状況だ。今後、暴風・波浪の特別警報を発表する町村が増える可能性がある。台風第22号は、明日9日明け方から朝にかけて、非常に強い勢力で伊豆諸島に最も接近する見通しだ。一部の住家が倒壊するような猛烈な風が吹く見通しで、暴風が吹き始める前に頑丈な建物に移動するなど避難の判断をしてほしい。屋内においては、できるだけ窓から離れるようにしてほしい。伊豆諸島では線状降水帯が発生して大雨となる恐れがある。土砂災害警戒区域などにおいては、暴風雨が吹き始める前に避難を行うことが重要だ。まだ避難できていない方は、直ちに避難の判断をお願いしたい」と呼びかけた。

新たに8日に発生した台風第23号の影響については「今後の進路予想の見通しではしばらく北西に進む予想となっており、11日頃に南西諸島に近づく可能性がある。その後、向きを東寄りに変え、本州の南を東寄りに進むという予想になっている。まだ発生して間もないということで、今後の情報にはご留意いただきたい」と述べた。

