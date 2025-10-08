Firsthand新作♡ハートモチーフのバッグが公式オンラインで発売

デイトナ・インターナショナル運営のコンセプトストア「Firsthand」から、BASICKSのハートモチーフをランダムにあしらったトートバッグと巾着バッグが登場♡ Firsthand×OUTDOOR PRODUCTS×BASICKSのトリプル別注で、遊び心とサステナブルを兼ね備えたバッグは、10月8日(水)12:00より公式オンライン「Daytona Park」で販売開始です。

遊び心あふれる「HEART TOTE BAG」

HEART TOTE BAG

トリプル別注の「HEART TOTE BAG」(\13,200税込)は、ブラックとレッドの2色展開。BASICKSのアイコンであるハートパッチがランダムに施され、毎日持ち歩くのが楽しくなるデザインです。

サステナブル素材を使用しながら、収納力も抜群で、普段使いからお出かけまで幅広く活躍します。

スタイリッシュな「HEART HANDLE BAG」

HEART HANDLE BAG

「HEART HANDLE BAG」(\14,850税込)は、同じくブラック・レッドの2色展開。持ち手部分にも遊び心あるハートモチーフをプラスし、カジュアルでも女性らしい印象に仕上げています。

巾着タイプなので荷物の量に合わせて調整可能。10月8日(水)12:00より、公式オンライン「Daytona Park」にて販売開始です。

トリプル別注ならではの魅力

Firsthand×OUTDOOR PRODUCTS×BASICKSのトリプル別注バッグは、ハートモチーフの遊び心と機能性を両立。サステナブル素材の使用で環境にも配慮されており、普段使いにもギフトにもぴったり。

限定デザインのため、気になる方は販売開始時間にチェックがおすすめ♪

Firsthandのハートバッグで毎日を彩ろう♡



今回のトリプル別注バッグは、トートバッグ(\13,200税込)と巾着バッグ(\14,850税込)の2型。BASICKSのハートモチーフが遊び心をプラスし、サステナブル素材で日常使いにもぴったりです♪

10月8日(水)12:00より公式オンライン「Daytona Park」にて販売開始。数量限定のため、お早めにチェックして♡