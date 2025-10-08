アイドルグループ・NMB48の和田海佑さん（28）の1st写真集（10月15日発売）のタイトルが「確信犯」に決定。卒業を控える中でのメモリアルな一冊となり、通常版と限定版の表紙ビジュアルも解禁されました。



【写真】「きゃ〜恥ずかしい」 セクシーバニーと黒ランジェリーで悩殺 和田海佑さん1st写真集は「もっともっとすごいです」

NMB48の7期生として23歳で加入し、「遅咲きのヒロイン」とも称される彼女は、キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきました。



初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、攻めた内容もぎっしりと詰まっています。そして何より、一冊丸ごと爆盛れモード！ どのカットも奇跡の一枚と呼びたくなるほど、写真集全体を通して気合いの入ったビジュアルが炸裂しています。彼女らしさを大切にしながらも、王道アイドル写真集としての完成度も兼ね備えた、まさに決定版といえる内容です。



通常版表紙はポップでキャッチーな姿を切り取ったビジュアルに対し、セブンネット限定版表紙は美しい横顔を捉えた大人っぽい一枚となっており、『確信犯』の名にふさわしいまったく異なる二つの顔を楽しむことができます。



【和田海佑さんプロフィール】

わだ・みゆ 1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Mのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。本人SNS（X＝@MYUMYU_48、Instagram＝@__pupu48__）