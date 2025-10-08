【義母、呼ばないで！！】せっかく育休中なのに！アポ無し訪問義母にウンザリ＜第1話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第1話 娘との時間を満喫したいのに……
【編集部コメント】
リホさんは現在、育児休業中。愛おしくて仕方のない娘・ハルちゃんとの、今だけのゆったりした時間を満喫しています。しかしそんなリホさんの生活を乱す人物がいました。ご近所に暮らすお義母さんです。リホさんの実家は遠方にあるから、自分がお手伝いをしようと思ってくれているのかもしれませんね。でもリホさんは、ハルちゃんとの大切な時間のなかにお義母さんが突如乱入してくるたびに、なんとも言い難い気持ちになってしまうようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
