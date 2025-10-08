蝶ネクタイ姿で母とニッコリ

叔父は俳優・金子貴俊、母はパーツモデル…。ダウン症のスイマーのSNSが更新され、親子ショットが話題を集めている。

爛瀬Ε鷯匹離好ぅ沺辞瓩箸靴導萋阿垢訛式羈た佑気鵑離ぅ鵐好織哀薀爐鮃洪靴靴燭里蓮∧譴妊僉璽張皀妊襪龍盪劵┘漾「アートは障害を超え、国境を越えて世界へ」として、都内で開催された「2025パラアート国際交流展」で、入選した息子の作品を一緒に紹介する写真などを紹介した。

花をモチーフにした独自の色使いが印象的な作品の前で、スーツに蝶ネクタイの海人さんと金子がはじける笑顔で写真に収まっている。

この投稿に「おめでとう」「お二人の笑顔素晴らしいですね！子供の喜ぶ姿を見ると自分以上に嬉しい気持ちわかります！」「水泳にアートにと才能豊かな方なんですね。素晴らしい」「お母さん一生懸命子育てしてるのが想像できる！」など、祝福の声が相次いでいた。 11歳から水泳を始めた海人さんは、昨年開催された「第11回世界ダウン症水泳・アーティスティック選手権大会(長水路)」50メートル背泳ぎで唯一の日本人選手として出場。アジア新記録を更新し日本人男子初の銅メダルを獲得した。