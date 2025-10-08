「素敵すぎる」の声が続々

女優の永作博美(54)が犲鯊い蠅凌斥有瓩箸靴特里蕕譴訶了瓩稜生尚彦さん(92)との2ショットを公開した。

「石川県にて。農口さん92歳（杜氏）に会う」とインスタグラムに書き出し、杜氏の仕事ぶりや人柄に触れた永作は「今年ももうすぐ酒作りが始まるらしい。奥さんには、こんなに帰って来ない人だと思わなかったと幾度嘆かれたか…と笑っておられました。酒作り、蔵に入ったらしばらく帰れない、泊まり込みなんです。とそこに付いてる方が教えてくれました。沢山の若い衆に囲まれて慕われて…教え、育み…農口尚彦研究所を見たら皆んな活き活きと麹と酒と…向き合っておられました」と現場での様子を綴った。

さらに「はぁ…。。どうりで農口さん…若いわけだ。。お肌もきれいww92歳のツヤではないw」と杜氏を取り巻く環境や職人たちの熱意に感銘を受けたことを明かした。 コメント欄には「生涯杜氏として頑張ってください! 素晴らしい酒を造り続けて下さい」「なんだか胸がじんわりしました」「永作さん。生き方かな。中身も文章から、素敵な人ですね」「すごいパワー」「飾ることなくありのままを伝える。ステキな言葉にグッときました」「その道の匠さん伝わるものがありますね」など永作の素朴な言葉と貴重な2ショットが反響を呼んでいる。