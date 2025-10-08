児童などを盗撮し全国の教員同士がＳＮＳで共有していた事件で、千歳市の中学校教諭の男が１０月８日に起訴されました。



こういった事件をうけて、北海道教育委員会は隠しカメラの探知機などを導入することを明らかにしました。



（北海道教育委員会 中島俊明教育長）「非常に腹立たしいというか、こんなことが絶対に許されない。今後はカメラの探知機を購入して学校に貸し出すと共に、定期的に・不定期に検査をしたい」





８日に行われた定例会見で、道教委の中島教育長は新たな対応策を明らかにしました。教育現場を巡っては、児童などを盗撮しＳＮＳで共有した事件に関与したとして、愛知などの教員６人がこれまでに逮捕されています。このうち千歳市立北斗中学校に勤務する柘野啓輔容疑者４１歳は、性的姿態等撮影未遂などの罪で８日に起訴されました。事件を受け、道教委では学校施設内の点検や私物の端末の取り扱いについて研修を実施するよう各教育委員会に指示しています。そして今後は、２０２５年度中に隠しカメラの探知機を導入することや、最低１つの学期中に１回の抜き打ち検査を実施。相談窓口の周知など対策を強化していくことにしています。