梨花、13歳長男の近影を公開「カッコいい〜」「素敵」 親子でお出かけ楽しむ様子を披露
モデルでタレントの梨花（52）が8日、自身のインスタグラムを更新。長男（13）の近影を公開した。
【写真】「カッコいい〜」梨花が公開した13歳長男の近影
「Love shopping with my son」とつづり、買い物に出かけた様子をアップ。一緒に食事をする長男の姿が収められており、親子の仲むつまじい雰囲気が伝わる投稿となっている。
コメント欄には「カッコいい〜です」「素敵」などの声が寄せられている。
梨花は1993年より『JJ』『CanCam』などのファッション雑誌でモデルとして活躍、同時に歌手としてCDデビューを果たす。一時期バラエティにも積極的に出演していたが、2007年頃よりモデル業を優先している。11年11月に長男を出産したことをきっかけに、15年に米ハワイに移住。24年9月にはカリフォルニアに引っ越したことを報告していた。
