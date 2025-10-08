スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を、北川進・京都大特別教授（７４）ら３人に授与すると発表した。

◇

研究の転機となったのは京都大大学院を修了後、近畿大に助手として赴任した１９７９年のことだった。

学生時代は、化学物質の性質や化学反応を計算で解き明かす研究を続けてきた。ところが新たに所属した研究室では、金属イオンと有機分子から化合物を合成するという全く別分野のテーマが与えられた。

当時、研究室の設備は十分ではなかった。そこで最新装置を持つ医学部に頼み込んで夜間に使わせてもらい、徹夜で実験したこともある。助手として雑務にも忙殺されたが、そんな中でも研究を進めようと、学生の得意分野を見抜いてやる気を引き出し、学生に研究を任せるやり方を覚えた。

「組織をうまく使わないと研究は全く動かない。近畿大での経験がなければ身につかなかっただろう」

苦労の末、合成した化合物には無数の穴があった。この穴を気体の出し入れに使えることに気づき、９７年に論文を発表した。だが当初は国際会議などで「気体が入るとは信じられない」「間違っている」などと厳しい批判を何度も浴びた。

「アイデアは、斬新なほどたたかれる。そこでやめたら終わり。くそっと思ってやり直しては、改良する日々の連続だった」

座右の銘は、中国・後漢書に記された「疾風知勁草（しっぷうにけいそうをしる）」。激しい風が吹いて初めて、倒れない丈夫な草を見分けられるという意味だ。研究の正しさが評価されるまで時間がかかったが、「人の強さも困難に遭った時にわかる」。雑草のような強さを、自身の研究人生に重ねている。

◇

１９５１年、京都市生まれ。７４年京都大工学部卒。７９年に京大で工学博士取得。近畿大助教授、東京都立大教授を経て、９８年に京大教授。２０１７年から現職。２４年からは京大理事・副学長も務める。１０年情報調査会社引用栄誉賞、１３年江崎玲於奈賞、１６年日本学士院賞、１７年藤原賞。