参政党の神谷宗幣代表が８日、国会内で自民党の高市早苗総裁と面談したあと、報道陣の取材に応じた。

高市氏はこの日、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党、れいわ新選組とあいさつしたあと、最後に参政党の控室を訪れた。

神谷氏は「高市氏とどんな話しをしたのか」との質問に対し「私はもともと関西で政治をやっていましたので『関西に共通な知人が多いね』と。私が市議会議員のときに高市さんとお会いしていますので、その時の話しをして。政策が近いものに関しては協力ができると思います。国益にかなうものは賛成します。でも、それ以外のことは野党としてしっかり線を引いて判断していきますので、そこは是々非々でとお話しました」と明かした。

女性として初めて自民党総裁に就いた高市氏。神谷氏は「小泉（進次郎）さんとどちらかだったと思います。狆泉総理瓩澆燭い雰舛砲覆襪函∪策がまた違うので『すべてに反対だ』という形になるかと思ったんですが、高市さんだと政策が共通する部分があるので、我われの仕事がちょっと減ったなという感覚です。とはいえ、まったく同じではないので、違うことに関しては馴れ合いにはならず批判をしていきたいと思います」と述べた。

高市氏は臨時国会に向けて連立拡大に向けて意欲を示している。連立協議に向けての打診はあったのか。

「そういった話しは一切ありません。我われはいま連立を組めるような、党の状態が未完成ですので、連立に関しては検討もしていないということでございます」（神谷氏）

ならば、今後は組む考えはあるのか。

「次の衆院選挙を経てですね、しっかり議席を獲得することができ、衆議院の方でも会派がまわせるようになれば、そこから検討することになると思います」と神谷氏は話すにとどめた。