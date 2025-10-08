Parkway Driveが語る、重さと美しさの共存 LOUD PARKで示す「20年の軌跡」
LOUD PARK 25のヘッドライナーという大役に抜擢されたのは、オーストラリア・バイロンベイ出身のバンド、Parkway Drive（パークウェイ・ドライヴ）である。2000年代のメタルコア・シーンから頭角を現して以来、シーンの最前線を走り続けてきた彼らは、結成20周年を記念したアリーナツアーを成功させ、シドニー・オペラハウス（Sydney Opera House）ではオーケストラとの共演ライブを敢行するなど、今もなお勢いを増す一方だ。来日を目前に控えたギタリストのルーク・キルパトリックに話を聞いた。
―今回LOUD PARKで日本に戻ってくるわけですが、初来日の時のことは覚えていますか？
ルーク たしかMAGMAというフェス（2007年）だったよね。僕たちがアメリカで最初のアルバムを出した頃だと思うんだけど、初めてアメリカに行ってレコーディングするというのが、僕たちにとっては非常にクレイジーな出来事だったんだよ。そこからそのまま日本に飛んでライブをやるという流れだったから、僕たちにとっては初めてのワールドワイドな体験になった。スゴくクールだったし、あのフェスにはカッコいいハードコア・バンドがいくつも出てたのを覚えてるよ。プロモーターに問題があったみたいだけど、僕たちは楽しんだね。
―その時の日本の観客の印象は？
ルーク 日本は文化的に見ても、オーストラリアとはまったく異なってたね。都会だけではなく、美しい田舎もあるし、すべてがクリーンで整ってるんだ。それに、日本のファンはどこにも負けないくらいクレイジーだった。スゴく受け入れてくれたし、僕たちが来たことを本当に喜んでくれてるのが伝わってきたんだ。最初から、スゴくいい空気感と体験しかなかった。それに、日本では目が覚めるようなカルチャーショックを受けたんだ。庭園がめちゃくちゃ美しく手入れされてるし、みんな礼儀正しくて、ていねいなんだ。あれは本当に美しいことだと思うね。僕の家族はまだ日本に行ったことがなかったから、今回のツアーで一緒に行けるのがスゴく楽しみなんだよね。ヨーロッパから直接日本に行くから、ショーまで5日間休みがあるんだ。
―何かプランは考えているんですか？
ルーク 東京に2日ぐらいいて、その後は都会から離れたいと思ってる。子どもたちと一緒に都会で観光をしたいし、もっと自然の多いところにも行きたいんだ。どこかおすすめはある？
―サーフィンをしますよね？ 東京から近いところだと鎌倉はどうですか？ 昔のサムライ時代の古都でもあるから、古い寺院とか大仏とかいろいろ見られるし、おいしいレストランもたくさんありますよ。
ルーク いいアイデアだね！ サーフィンは僕にとっての情熱だから。そう言えば、今年の初めにスノーボードをしに日本に行ったんだ。オーストラリア人は日本の雪が好きで日本によく行くんだけど、あれはスゴくいい経験だったね。
―前回の来日はKNOTFEST JAPAN 2023で、その時は14年ぶりの来日でしたが、日本や観客の変化は感じました？
ルーク 前回の時は、ショー自体が最初に来た時よりもずっと大きな規模になってて、エネルギーもスゴかったし、観客の僕たちに対する反応も本当に最高だった。ステージを降りた後、「もっと日本でライブをやらなきゃ」ってメンバー全員で話してたくらいだ。ファンがめちゃくちゃ楽しんでくれてたし、僕たちにとっても本当にいい時間になった。
―しかも、今回のLOUD PARKではヘッドライナーですからね。
ルーク そうなんだよ。だからこそ、みんなの期待に応えられるように全力を尽くしたいと思ってる。
―これまでに7枚のアルバムを出してきて、バンドの20周年ツアーもやっていますよね。当然昔の曲もやるだろうし、多くの曲の中からセットリストを考えなければいけないですよね。
―前回の来日はKNOTFEST JAPAN 2023で、その時は14年ぶりの来日でしたが、日本や観客の変化は感じました？
