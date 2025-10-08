ここ数日、クマの目撃が相次いでいる飯田市では8日も、警察や地元の猟友会などが警戒を続けました。



クマの出没で大正時代から続く伝統のマラソン大会が中止になるなど、影響が広がっています。



住宅の敷地内を動き回る1頭のクマ…。これは６日、飯田市上郷黒田で撮影された映像です。



飯田市では「10月5日」からクマの目撃情報が相次いでいて、 市によりますと ８日までに「10件以上」の目撃や足跡などの情報が寄せられています。





さらに７日、別の住宅の庭ではエサを食べるクマの様子を住人がカメラに収めていました。クマを撮影した男性「外に野良猫がいて、野良猫がじーっとこちらの藪の方を見てるもんだから、もしやと思って見たら、いたんですよ、うろうろして」庭に落ちた果物にはクマが食べたとみられる跡が…。この果物、「ポポー」という北アメリカ原産のもので、バナナやマンゴーに似た濃厚な甘さとクリーミーな食感があります。クマを撮影した男性「あそこにクリの木がありますけど、いっぱい落ちてたんですね。それを食べ放題という感じで、 だいたい20分くらいいましたね」周辺では８日も、地元の猟友会や警察、市の職員などが警戒を続けていました。飯伊連合猟友会上郷支部 胡桃澤正人 支部長「ここ上がって行ってる。（足）跡ついてる。ここが通り道であのクリはいっぱい食べた跡。そこ。あんなに固まっちゃってる。自然じゃあんなに固まらない」クマの目撃が相次いでいるのは飯田市にある風越山の麓です。６日から７日にかけて撮影された場所のほかにも目撃情報が…。また、10月5日に目撃されていたのが今宮野球場の近くです。この野球場は10月13日に開催予定だった「風越山トレイルマラソン大会」のスタートとゴール地点になっていて、市は安全を最優先して大会の中止を決めました。このマラソン大会は大正時代から100年続く伝統ある大会…。クマの出没による中止は今回が初めてで市はエントリーしていた「378人」に中止の旨を伝えました。飯田市で目撃情報が相次いでいるクマについて警察は同一の個体とみています。今のところ、飯田市ではクマによる人への被害はないものの、今後も人里に姿を現すおそれがあることから、市や警察が注意を呼び掛けています。