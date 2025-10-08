８日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、立憲民主党の安住幹事長が７日、国会内で日本維新の会の中司幹事長と会談。臨時国会で行われる首相指名選挙を巡って「（立民の）野田（佳彦）代表にはこだわらない。まとまるのであれば玉木（雄一郎・国民民主党）代表も有力候補と考える」と伝え、野党候補の一本化に向けた連携協議を呼びかけたことを報じた。

ＭＣの宮根誠司氏に「国民民主は今、非常に勢いがある中で。といっても野党第１党は立憲民主で。もともと枝分かれしたのが国民民主じゃないですか？ そこを折れてまで『いやいや、玉木代表も有力候補と考えますよ』って立憲さんが言うというのには、どんな印象を持ちますか？」と聞かれたコメンテーターで出演の政治アナリストの伊藤惇夫氏は「野党第１党としての矜持（きょうじ）がないのかな？って気もしますけど」とチクリ。

その上で「まあ、立憲としては今の自公政権をとりあえず倒すっていうことが第一目標になってるんだろうなとは思いますけど、国民民主と立憲民主と維新を合わせたって２１４議席しかありませんから、衆議院では。これだけでは勝てない可能性がある」と分析。

「今、焦点になってるのは公明党と自民党の連立がどうなっていくのかが最大の焦点です」と続けると「国民民主党が（安住氏の）話に乗るかって言ったら、まず、ほとんどゼロに近いです。言ってみれば付き合うのは嫌だと言ってる人に結婚を申し込んでるような話ですから。それがまとまるっていう可能性はほとんどないんですが、にも関わらず玉木さんを総理候補にって言い方をするっていうのは、どうも立憲民主党の考え方というのが分かりづらいなって気がして、しようがないですね」と話していた。