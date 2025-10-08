ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ノーベル化学賞受賞決定 京都大学理事・副学長の北川進さん 午… ノーベル化学賞受賞決定 京都大学理事・副学長の北川進さん 午後7時すぎに京都大学敷地内の時計台に到着予定 ノーベル化学賞受賞決定 京都大学理事・副学長の北川進さん 午後7時すぎに京都大学敷地内の時計台に到着予定 2025年10月8日 19時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学理事・副学長の北川進さんですが、このあと午後7時すぎに京都大学の敷地にある時計台に到着する予定です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「多いときは9割外国人」京都観光、日本人はどこに？中心部から離れた「山科」「高雄」が人気【Nスタ解説】 「権力闘争だから…」高市“新執行部”に批判の声 “自公連立”には暗雲 問題は「政治とカネ」か【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, ネジ, フローリング, 思いやり, 慰霊祭, デイサービス, 静岡, ホテル, 大船, 葬祭