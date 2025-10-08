TBS NEWS DIG Powered by JNN

10月9日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・台風　伊豆諸島に最接近へ
・伊豆諸島　暴風と大雨に警戒
・広く雲多め　関東はヒンヤリと