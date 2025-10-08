【YOLU】毛先まとまる″するサラ髪″を叶える話題の新シリーズ、10月から全国で販売中。ヘアケアを見直すチャンスかも...？

ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、2025年10月1日から、ヘアケアアイテムの新商品「メロウナイトリペアシリーズ」を全国バラエティショップ、ドラッグストア、ECサイトで順次販売を開始しています（一部店舗を除く）。

Amazonでの先行発売分は完売...

Amazonでの先行発売分が完売した話題の新商品「メロウナイトリペアシリーズ」が、ついに全国発売しました。

毛先はしっとりまとまりつつ、根元は軽やかに、まるでシルクのようなサラサラな仕上がりが特徴。3種のシルク成分とカシミヤケラチン、パールエキスが髪の内外を段階的に補修して、寝ている間の髪の絡まりを防ぎます。やさしく香るジャスミンの香りで、夜のリラックスタイムにもぴったりです。

メロウナイトリペアシリーズのラインアップは、以下の通り。

・ヨル メロウナイトリペアシャンプー（400mL）

価格は1650円。

・ヨル メロウナイトリペアトリートメント（400g）

価格は1650円。

・ヨル メロウナイトリペアヘアミルク（120mL）

価格は1650円。

・ヨル メロウナイトリペアシャンプー（350mL／詰替）

価格は1320円。

・ヨル メロウナイトリペアトリートメント（350g／詰替）

価格は1320円。

メロウシリーズ発売を記念して、1回の購入が2200円以上で、PayPayポイントが20％還元されるキャンペーンも開催中です。

期間は10月1日から31日まで。

詳細はPayPayの公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

