生理中の強い味方かも...！ズボンを脱がずに交換できる「ソフィおでかけ交換ショーツ」が新発売。

ユニ・チャームの「ソフィ 超熟睡」シリーズから、「ソフィおでかけ交換ショーツ」を2025年10月7日に発売しました。

外出先でも交換しやすいショーツ型ナプキン

夜の安心を支える生理用品として定着しているショーツ型ナプキン。授業や仕事など、ナプキンを自由なタイミングで交換できない日中の外出時に、夜用ナプキンやショーツ型ナプキンを使う人が増えていることから、外出先のトイレでもズボンや靴を脱がずに交換できる「ソフィおでかけ交換ショーツ」が登場しました。

独自の「交換テープ構造」を採用し、狭いトイレの中でもズボンや靴を脱がずに交換することが可能。外出中の不安や衛生面、時間的な制約に配慮しています。

使い方は、片方のテープを開き、ミシン目を左右に引っ張ってやぶります。ひざ上に巻きつけ、元の位置に合わせてテープを貼り、反対側も同様に行い、腰まで引き上げます。

テープは、どこにでも何度でも貼り直しが可能。不織布がテープに絡みつき、引っ張っても外れにくい仕様となっています。

締め付けたくない時はゆるめ、安心感を求めたい時はきつめに調整でき、動きの多い日中でも快適なフィット感を実現しています。

最長12時間分の吸収力を備え、外出時や仕事中など交換が難しいシーンでも安心。長時間の使用でも快適な、やわらかい素材を使用しています。

M−Lサイズで、4枚入と7枚入があります。価格はオープン。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部