歌手の木村カエラ（40）がが8日、都内で「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」（31日公開）舞台あいさつ付きおひろめ試写会に出席した。女優の本上まなみ（50）との再会を喜んだ。

木村は主題歌「君の傘」を担当。「映画を観てどんな曲が良いかなと考えました。すみっコたちが冒険して、近くにいる大切な人って本当に宝物なんだなって思わせてくれる、それを歌詞の中に落とし込みました」と語った。

20th Centuryの井ノ原快彦（49）と女優の本上まなみ（50）がナレーションを務める。シリーズ史上最も上げ上げな作品にちなみ、気分が上がったことを問われた本上は「今日です」と即答。「木村カエラさんが20年ぶりにお会いする日なんです。デビュー当時にインタビューさせていただいて。今日はとっても感慨深い」とほほ笑んだ。

木村も「本当に楽しみで」と呼応。「私の旦那さんの瑛太君が本上さんと撮影をしていたときに、14、15年くらい前のドラマなんですけど、本上さんが選んでくれたガラスの爪やすりをお土産で持ってきてくれて、それを今も使っています」と明かし「つながって、今もこうやって会えるのが良いですよね」と縁を感じていた。