三代目 J SOUL BROTHERSが、デビュー15周年を記念した初の単独スタジアムライブ『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～“』を10月4日、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居にて開催した。メンバーの岩田剛典が、スタジアムライブのステージショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【画像】岩田剛典、爽やかからクールまで様々な衣装を着こなす）

岩田は4つの投稿で、4ブロックの衣装を公開。オープニングを飾ったジージャンに白の花柄が映える爽やかな衣装に始まり、胸元がはだけたクールな黒シャツ、黒のセットアップにサングラスのヒップホップスタイル、ノースリーブに赤のパンツをあわせたラストまでをアップしている。

コメント欄には「最高の2日間だったよ」「これからもついて行きます！！！」「花火のパフォーマンス大好き」「次は完全体で」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）