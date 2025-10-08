必要なものだけ、スマートに。毎日に寄り添うサコッシュ【アディダス】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
持つだけで、整う。都市生活にフィットするマストハブ【アディダス】のショルダーバッグがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アディダスのショルダーバッグは、学校・仕事・ジムなど、日々の移動に必要なアイテムをスマートに持ち運べるショルダーバッグ。耐久性に優れた「CORDURA® ECOナイロン」を使用し、軽量ながらタフなつくりで、アクティブな日常にしっかり対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントはゆったりとした設計で、インナーメッシュポケットも備え、収納力と整理力を両立。鍵やカードなどすぐに取り出したい小物は、フロントのジップポケットに収納可能。パッド入りのストラップは長さ調整ができ、快適なフィット感を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
本体には50%以上のリサイクル素材を使用。限りある資源への依存を減らし、環境負荷を軽減するアディダスのサステナブルな取り組みを体現したアイテムでもある。
→【アイテム詳細を見る】
日常を軽やかに整える、必携のミニマルギア。
